В Амурской области обнаружили горящие обломки пропавшего самолета

В Амурской области спасатели обнаружили пропавший самолет. Воздушное судно потерпело крушение. Экстренные службы направляются к месту происшествия.

Как сообщили в МЧС РФ, вертолет Ми-8 Росавиации обнаружил горящий фюзеляж самолета Ан-24. Предварительно, обломки найдены в 15 километрах от города Тында – в районе населенного пункта Курьян.

Спасатели не смогли приземлиться в труднодоступном районе и сейчас следуют к месту крушения. По предварительным данным, все находившиеся на борту погибли.

Ранее пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» пропал с радаров и не вышел на связь в нескольких километрах от аэропорта города Тында. Он следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында, на борту находились порядка 40 человек.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц).

Благовещенск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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