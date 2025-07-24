В Амурской области ищут пропавший Ан-24 с 43 пассажирами

В МЧС России подтвердили пропажу в Амурской области пассажирского самолета Ан-24. На поиски борта направлены спасатели.

«В Амурской области, в нескольких километрах от аэропорта города Тында, пропал с радаров и не вышел на связь пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара». Он следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында. Предварительно, на борту порядка 40 человек. Для поисков к месту направлены спасатели МЧС России», – говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Губернатор Амурской области Василий Орлов уточнил, что, предварительно, на борту находилось 43 пассажира, из них пятеро детей, и 6 членов экипажа. «Для поисков самолета задействованы все необходимые силы и средства», – подчеркнул глава региона. На поиски вылетел Ми-8 из Благовещенска, передают новостные телеграм-каналы.

По данным СМИ, пропавший самолет не подавал сигналов о проблемах в воздухе. Источник RT в правоохранительных органах сообщил, что связь с Ан-24 пропала после того, как борт при заходе на посадку в аэропорту Тынды ушел на второй круг, не сумев приземлиться с первого раза.

Поисковые работы осложняет труднодоступная тайга и болота, сообщили ТАСС в оперативных службах. «Основные поисковые мероприятие ведутся с воздуха», – сказал источник агентства.

После пропажи Ан-24 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц). Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. «Следователями и следователями-криминалистами следственного управления проводится комплекс следственных действий», – отметили в ведомстве.

Благовещенск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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