Семьям погибших при крушении Ан-24 хабаровчан выплатят по миллиону рублей

Семьям каждого из погибших при крушении Ан-24 жителей Хабаровского края будет выплачено по 1 млн рублей. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Демешин.

По его словам, также краевые власти пообещали родственникам погибших в авиакатастрофе, пожелавшим выехать на место трагедии, оказать необходимое содействие и оплатить проезд.

«Для оперативного решения вопросов помощи семьям погибших создан краевой штаб под моим руководством. Завтра в Тынду по моему поручению выезжает министр транспорта и дорожного хозяйства края Константин Кравцов для принятия решений на месте. Также туда направился вертолет с группой хабаровских спасателей», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, с завтрашнего дня в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.

Напомним, сегодня утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» пропал с радаров и не вышел на связь в нескольких километрах от аэропорта города Тында. Он следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында. Позже спасатели с вертолета обнаружили горящие обломки воздушного судна. Погибли 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. В катастрофе никто не выжил. Трехдневный траур объявлен также в Амурской области.

Хабаровск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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