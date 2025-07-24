Спасатели добрались до места крушения Ан-24: выживших в авиакатастрофе нет

Спасатели добрались до места крушения самолета Ан-24 в Амурской области и сообщили, что выживших в авиакатастрофе нет. Власти объявили трехдневный траур по погибшим.

«Наземная группировка спасателей МЧС России обследует место происшествия, проводит поисковые работы. Предварительно, выживших нет», – сообщается телеграм-канале МЧС РФ.

В Следственном комитете подтвердили, что все лица, находившиеся на борту воздушного судна, погибли. «Для оказания практической помощи в расследовании обстоятельств крушения самолета и тщательной фиксации всех следов на место происшествия направлены опытные криминалисты и эксперты ведомства», – сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Губернатор Амурской области Василий Орлов объявил в регионе трехдневный траур. «25, 26 и 27 июля во всех территориях Амурской области будут приспущены флаги. Эта ужасная трагедия унесла жизни 48 человек. Еще раз выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Вся область скорбит вместе с вами», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Сегодня утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» пропал с радаров и не вышел на связь в нескольких километрах от аэропорта города Тында. Он следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында. Позже спасатели с вертолета обнаружили горящие обломки воздушного судна, но из-за сложности ландшафта сотрудникам экстренных служб пришлось прокладывать путь к месту крушения с помощью тяжелой техники.

Благовещенск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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