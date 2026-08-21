На Аляске разбился самолет с пассажирами

На Аляске потерпел крушение самолет Cessna 441, на борту которого находились восемь человек. По предварительным данным, все погибли.

Как сообщает национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB), авиакатастрофа произошла на юго-западном побережье Аляски. Борт заходил на посадку на мыс Кейп-Ньюнхем, когда экипаж перестал выходить на связь с диспетчерскими службами.

В самолете находились шесть пассажиров и два пилота. Аляскинский координационный центр спасательных работ сообщил о начале поисково-спасательной операции.

Позже стало известно, что воздушное судно потерпело крушение, выживших нет. Специалисты приступают к выяснению причин трагедии.

Национальный совет по безопасности на транспорте совместно с Федеральным управлением гражданской авиации США проводит расследование.

Анкоридж, Зоя Осколкова