Следователи пришли с обысками в авиакомпанию разбившегося Ан-24

Сотрудники Следственного комитета организовали обыски и выемку документов в авиакомпании и аэропорту после крушения самолета в Амурской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Следователи СК России работают на месте крушения самолета в Амурской области, а также производят обыск и выемку документов в организациях воздушного транспорта», – сказала она в комментарии ТАСС.

Напомним, сегодня утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» разбился после захода на второй круг для посадки в аэропорту Тынды в Амурской области. По различным данным, на борту находились от 46 до 49 человек, включая экипаж. Все находившиеся на борту погибли.

Обломки самолета обнаружили на склоне горы в 16 км от Тынды, на месте крушения работают спасатели. В связи с авиакатастрофой в Амурской области и Хабаровском крае объявлен трехдневный траур. Возбуждено уголовное дело.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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