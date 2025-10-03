Под Красноярском разбился самолет Ан-2

В Красноярском крае потерпел крушение самолет Ан-2 авиакомпании «Борус». По предварительным данным, по меньшей мере один человек погиб.

Авария произошла в труднодоступной местности Ермаковского района. «На борту находилось два человека. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются», – сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Известно, что самолет выполнял рейс из села Верхнеусинское в Шушенское соседнего района. Крушение произошло в 40 км от поселка Танзыбей. На борту находилось два члена экипажа.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube