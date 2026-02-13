В Подмосковье при падении наледи с крыши пострадали мужчина и 10-летняя девочка

В Подмосковье возбуждены два уголовных дела по фактам оказания услуг, не отвечающих требования безопасном и повлекших травмирование местных жителей в результате падения наледи. Об этом сообщает региональный главк Следственного комитета (СК) России.

Одно из ЧП произошло сегодня в городе Ступино, где на 10-летнюю девочку с крыши дома на улице Пушкина упала наледь. «С полученными травмами ребенок госпитализирован в медицинское учреждение», – уточнили в ведомстве.

В то же время в Солнечногорске на 39-летнего мужчину с крыши дома на улице Красной упала снежная масса со льдом.

Следователями и криминалистами проводится осмотр, допросы, планируется назначение судебно-медицинских экспертиз.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

