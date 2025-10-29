Пострадавшие при попадании беспилотника в жилой дом в Красногорске выписаны из больницы

Все пострадавшие при попадании беспилотного летательного аппарата в жилой дом в Красногорске выписаны из больниц Подмосковья после завершения лечения. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.
В ведомстве уточнили, что лечение потребовалось для четвертых взрослых и одного ребенка.
Как сообщалось ранее, ЧП произошло ночью 24 октября. Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже многоэтажки на бульваре Космонавтов.
Москва, Анастасия Смирнова
