Среда, 29 октября 2025, 19:29 мск

Пострадавшие при попадании беспилотника в жилой дом в Красногорске выписаны из больницы

Фото: телеграм-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева

Все пострадавшие при попадании беспилотного летательного аппарата в жилой дом в Красногорске выписаны из больниц Подмосковья после завершения лечения. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что лечение потребовалось для четвертых взрослых и одного ребенка.

Как сообщалось ранее, ЧП произошло ночью 24 октября. Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже многоэтажки на бульваре Космонавтов.

Москва, Анастасия Смирнова

