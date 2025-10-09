российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 9 октября 2025, 17:29 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В Подмосковье в сгоревшей «ГАЗели» нашли обгоревший труп мужчины

Фото из тг-канала ГСУ СК России по Московской области

В Сергиевом Посаде организована проверка после смерти мужчины в результате возгорания автомобиля. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета, ЧП произошло на охраняемой стоянке на улице Пограничная.

«В автомобиле марки «ГАЗель» произошло возгорание. По результатам тушения огня, внутри машины обнаружены останки мужчины», – уточнили в ведомстве.

Согласно предварительным выводам эксперта, причиной возгорания могло быть неосторожное обращение с огнем.

По предварительным данным источников ТАСС, погибшим оказался бывший начальник Главного управления Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотического воспитания Олег Иванов.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / ЧП в Подмосковье

В Подмосковье обнаружен мертвым гендиректор АО «НПК «Химпроминжиниринг» / Крупный пожар в Подмосковье: горят склады на площади 4000 квадратных метров / Умерла девочка, на которую напал подросток с молотком в Подмосковье / В Подмосковье перевернулся автобус с пассажирами: возбуждено уголовное дело / Глава азербайджанской диаспоры Подмосковья лишен гражданства РФ / Бывший первый замглавы подмосковных Химок объявлен в розыск / Крупный пожар в Подмосковье: загорелся строительный рынок / В Москве арестованы подозреваемые в крупном мошенничестве против участников СВО

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,