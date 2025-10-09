В Подмосковье в сгоревшей «ГАЗели» нашли обгоревший труп мужчины

В Сергиевом Посаде организована проверка после смерти мужчины в результате возгорания автомобиля. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета, ЧП произошло на охраняемой стоянке на улице Пограничная.

«В автомобиле марки «ГАЗель» произошло возгорание. По результатам тушения огня, внутри машины обнаружены останки мужчины», – уточнили в ведомстве.

Согласно предварительным выводам эксперта, причиной возгорания могло быть неосторожное обращение с огнем.

По предварительным данным источников ТАСС, погибшим оказался бывший начальник Главного управления Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотического воспитания Олег Иванов.

