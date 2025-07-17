Умерла девочка, на которую напал подросток с молотком в Подмосковье

Девочка, на которую напал подросток с молотком в подмосковном Домодедове, умерла в больнице. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Одна из девочек, пострадавшая от неадеквата, который напал на двух подруг с молотком, умерла. Она получила несовместимые с жизнью травмы, но врачи боролись до последнего», – отметила Мишонова в своем телеграм-канале.

Преступление произошло 11 июля в лесном массиве недалеко от садоводческого товарищества «Борисово». 16-летний подросток напал на девочек 13 и 16 лет с молотком и несколько раз ударил их по голове. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц. Юноша, который в настоящее время арестован, заявил, что совершил преступление из ненависти к женщинам.

Москва, Анастасия Смирнова

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