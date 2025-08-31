Крупный пожар в Подмосковье: горят склады на площади 4000 квадратных метров

В подмосковной Балашихе произошел крупный пожар в складских помещениях. Как сообщила пресс-служба МЧС России, огонь распространился на площади 4 тысячи квадратных метров.
В ведомстве уточнили, что ликвидация пожара осложняется сильной задымленностью и высокой горючей загрузкой помещения.
К тушению огня привлечены более 80 человек и 30 единиц техники.
По предварительным данным, пострадавших нет, добавили в МЧС.
Москва, Анастасия Смирнова
