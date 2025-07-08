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Вторник, 8 июля 2025, 16:54 мск

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В Подмосковье перевернулся автобус с пассажирами: возбуждено уголовное дело

Фото ГУ МВД России по Московской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело после аварии в подмосковном Ступино, в результате которой перевернулся пассажирский автобус и пострадали 15 человек.

Как уточнили пресс-служба ведомства, ДТП случилось сегодня около полудня на первом километре автодороги «Ступино – Малино Лермонтово». Водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. В результате аварии пострадали 15 пассажиров автобуса.

Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающий требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров (ст.238 УК РФ).

Следователи проводят осмотр места происшествия. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Москва, Анастасия Смирнова

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