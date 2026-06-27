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В Подмосковье 8 человек отравились мефедроном на праздновании дня рождения, двое погибли

В подмосковном Солнечногорске два человека погибли, еще шестеро попали в больницу в результате массового отравления во время празднования дня рождения. Об это сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в ночь на субботу в частном доме в коттеджном поселке Бакеево. Двое мужчин в возрасте 26 лет скончались до приезда скорой помощи. Остальные участники вечеринки были госпитализированы с диагнозом «острое пероральное отравление неизвестным веществом». По имеющейся информации, трое из них – 20-летняя девушка и двое мужчин в возрасте около 25 лет – находятся в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших оценивается как средней тяжести.

На месте ЧП работают правоохранительные органы. Причины смертельного отравления и все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ТАСС меж тем сообщает, что участники вечеринки, по предварительным данным, отравились мефедроном. Как сообщили агентству в оперативных службах, компания подростков отмечала день рождения.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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