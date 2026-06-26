«Очереди есть, но мы работаем, чтобы всё прошло штатно»: губернатор Подмосковья Воробьев о ситуации с бензином в регионе

Ситуация с обеспечением автомобильным топливом в Московской области контролируемая. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев, признав, что очереди на автозаправочных станциях существуют. По его словам, власти делают все возможное, чтобы обстановка нормализовалась.

«Ситуация контролируемая. Очереди есть, но мы работаем вместе с правительством над тем, чтобы всё прошло штатно. Мы делаем все, чтобы (ситуация) нормализовалась», – сказал Воробьев «Интерфаксу» в ответ на вопрос, как он оценивает ситуацию с бензином на заправках в Московской области.

Москва, Анастасия Смирнова

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