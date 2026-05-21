Газ взорвался в пятиэтажке в Подмосковье – погибли взрослые, пострадали дети

В подмосковной Лобне сегодня утром произошел взрыв газа в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на улице Калинина, после чего начался пожар. В результате происшествия погибли два человека, пострадали двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

По информации надзорного ведомства, при взрыве обрушилась межквартирная стена. «Под завалами погибла 32-летняя женщина из соседней квартиры, госпитализированы двое ее детей 2 и 11 лет. Также погиб мужчина, проживавший в квартире, где произошел взрыв», – говорится в сообщении.

Девочки доставлены в Лобненскую больницу с отравлением продуктами горения. В ближайшее время планируется перевести их в центр им. Рошаля в Красногорск, уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В региональном управлении МЧС в свою очередь уточнили, что в ходе тушения пожара были спасены три человека, из них двое детей, их передали врачам скорой помощи. Всего из жилого дома эвакуировано 15 человек, из них три ребенка.

Региональный главк Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). В ведомстве уточнили, что на месте работают следователи и криминалисты. Прокуратура Лобни взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube