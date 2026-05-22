ЧП в Раменском: хакеры взломали систему оповещения и запустили сирены

В подмосковном Раменском сработали сигналы системы оповещения вследствие хакерской атаки. Об этом сообщил глава муниципального округа Эдуард Малышев. По его словам, специалисты уже занимаются устранением последствий инцидента и усилением защиты.

«Система оповещения подверглась хакерской атаке, из-за чего во всех территориальных управлениях и на территории города сработали сигналы оповещения», – написал глава округа в «Максе». Малышев подчеркнул, что обстановка в округе стабильная, угрозы для местных жителей нет. Все ключевые объекты инфраструктуры и службы жизнеобеспечения работают в обычном режиме.

«Прошу вас сохранять спокойствие – ситуация находится под контролем», – обратился чиновник к местным жителям. Он попросил ориентироваться только на официальные источники информации и призвал воздержаться от распространения непроверенных данных.

«Службы экстренного реагирования оперативно реагируют на ситуацию: специалисты уже занимаются устранением последствий инцидента и принимают необходимые меры для усиления защиты системы оповещения», – резюмировал глава Раменского округа.

Напомним, силы ПВО с начала ночи сбили шесть украинских дронов на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего за ночь, по данным Минобороны РФ, над российскими регионами уничтожены 217 БПЛА.

Раменское, Наталья Петрова

