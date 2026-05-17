Женщина ранена при атаке БПЛА в подмосковной Лобне

Жительница подмосковной Лобни получила осколочные ранения во время ночной беспилотников ВСУ на столичный региона. Об этом сообщила глава городского округа Анна Кротова в мессенджере Max.

По предварительной информации, повреждено пять многоэтажных жилых домов и порядка 20 автомобилей. В пострадавших многоэтажках в основном выбиты окна в квартирах и на балконах, уточнила чиновница.

«Развернули оперативный штаб, в его работе задействованы все экстренные службы. Жителям, чье имущество пострадало, будет оказана помощь», – добавила Кротова.

Также стало известно, что в подмосковном Сергиевом Посаде обломки БПЛА повредили четыре частных жилых дома и три автомобиля. Никто не пострадал. Об этом сообщила глава городского округа Оксана Ероханова в Max.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробье сообщал о трех погибших и четырех пострадавших при ночной массированной атаке дронов в Московской области. Еще один находится под завалами частного дома в Химках, ведутся спасательные работы, отметил глава региона.

Лобня, Наталья Петрова

