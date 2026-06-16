В Подмосковье при атаке БПЛА пострадали шесть человек

Силы ПВО за минувшую ночь и утро сбили 86 беспилотников над Подмосковьем. При атаке, по предварительным данным, пострадали шесть человек, в том числе 13-летняя девочка. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

По словам главы региона, в Электростали, в поселке Случайный, пострадали четверо мужчин, двое из них доставлены в больницу. Также в Электростали на проспекте Ленина обломками БПЛА повреждено остекление фасада многоквартирного дома с 4-го по 16-й этажи, а также в строящемся доме – с 12-го по 16-й этажи, уточнил Воробьев.

В микрорайоне Парковый в Котельниках ранен 57-летний мужчина. В Воскресенске, в деревне Цибино, 13-летняя девочка получила колото-резаную рану бедра.

Кроме того, в деревне Григорово Раменского округа загорелась кровля двухэтажного дома. В Солнечногорске в деревне Дурыкино осколками повреждены сайдинг и остекление частного дома. В Черноголовке пострадал фасад административного здания.

Как отметил глава региона, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, на местах падения обломков БПЛА работают пожарные, сотрудники МЧС и экстренные службы.

Напомним, в течение ночи российские военные, по данным Минобороны, сбили 172 вражеских дрона над территорией России. В Москве из-за атаки БПЛА поврежден один из объектов НПЗ в Капотне. На территории предприятия вспыхнул пожар, который к настоящему моменту потушили. Пострадавших нет.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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