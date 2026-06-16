Пожар на Московском НПЗ после атаки дрона полностью потушили

Столичное управление МЧС сообщило о полной ликвидации пожара на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне, возникшего из-за атаки БПЛА.

В ведомстве подчеркнули, что происшествие не отразилось на работе НПЗ.

«Ситуация на МНПЗ стабилизирована. Инцидент не отразился на функционировании предприятия», – говорится в сообщении.

Во вторник утром мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что при атаке вражеских дронов на столицу один из них повредил объект МНПЗ. Обошлось без пострадавших, уточнил он. По данным мэра, силы ПВО с начала суток уничтожили на подлете к столице 60 беспилотников ВСУ.

В свою очередь, ГУ МЧС РФ по Москве сообщило, что на территории МНПЗ возник пожар, который был оперативно локализован. В ведомстве заявили об отсутствии угрозы распространения огня, отметив, что тушение возгорания продолжается.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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