Пожар на Московском НПЗ начался после атаки БПЛА, поврежден один из объектов

В результате продолжающейся атаки украинских беспилотников на Москву поврежден объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В течение последних суток продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Одним из дронов поврежден объект МНПЗ. Пострадавших нет», – говорится в сообщении градоначальника в «Максе». На месте работают экстренные службы, добавил Собянин.

В свою очередь, столичный главк МЧС сообщил, что пожар на территории МНПЗ в Капотне оперативно локализован.

«В настоящее время продолжается работа по ликвидации последствий возгорания. Угрозы распространения огня нет. Ситуация находится под контролем экстренных служб», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Атака БПЛА на Москву продолжается с раннего утра. На подлете к столице уже сбито 60 беспилотников. Во всех столичных аэропортах вводились ограничения на полеты. К настоящему моменту ограничения сняты в «Шереметьево» и «Жуковском».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube