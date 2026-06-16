Пожар на кубанской нефтебазе и налет на Москву: за ночь сбито 172 БПЛА

Средства противоздушной обороны в ночь на вторник уничтожили 172 украинских беспилотника самолетного типа над 15 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. В Краснодарском крае после атаки БПЛА загорелась нефтебаза, обошлось без пострадавших.

По информации военного ведомства, вражеские дроны были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Ростовской, Рязанской областями, Московским регионом, Краснодарский краем, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района, сообщил региональный оперштаб. «Погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлечено 32 человека и 7 единиц техники», – сказано в сообщении. Также после атаки дронов временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским. Позже глава Красноармейского района Александр Харитонов уточнил, что основной очаг возгорания на Полтавской нефтебазе ликвидирован. Пожарные продолжают тушение. Движение на участке автодороги от станицы Полтавской до хутора Трудобеликовского открыли, добавил он.

В Ростовской области при отражении воздушной атаки уничтожено 35 БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и четырех районах региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и последствиях на земле не поступала.

Московский регион подвергся массовому налету вражеских дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении с раннего утра 60 беспилотников, летевших на столицу. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский не принимают и не отправляют самолеты. Аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию, сообщила Росавиация.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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