Ребенок погиб при вчерашней атаке БПЛА в подмосковном Жуковском

Восьмилетняя девочка погибла в подмосковном Жуковском при пожаре после массированной атаки украинских БПЛА 18 июня. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, в момент удара девочка находилась дома с бабушкой, женщина не пострадала.

Воробьев выразил соболезнования родным погибшего ребенка. «Мы окажем семье всю необходимую помощь и поддержку», – заверил он.

В настоящий момент, по словам губернатора, стоит задача как можно быстрее устранить последствия вчерашней атаки. Всего в Подмосковье повреждены 18 многоквартирных домов: 13 – в Котельниках, два – в Люберцах, по одному – в Раменском, Жуковском и Балашихе, уточнил Воробьев. По его словам, специалисты Управления технического надзора капитального ремонта уже работают на всех объектах и оценивают объем восстановительных работ. Глава региона добавил, что «для всех пострадавших предусмотрены компенсационные выплаты».

В Подмосковье в результате масштабной атаки БПЛА 18 июня пострадали 17 человек, в том числе двое детей. Силы ПВО сбили 194 беспилотника, летевших на Москву. Несколько дронов ударили по Московскому НПЗ. Возникший на заводе пожар удалось потушить в тот же день.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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