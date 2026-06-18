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Возникший из-за удара БПЛА пожар на Московском НПЗ локализован

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о локализации возгорания на Московском нефтеперерабатывающем заводе, возникшего из-за удара украинских беспилотников.

«Пожар, возникший в результате попадания БПЛА в МНПЗ, в основном локализован, производится тушение оставшегося очага», – написал градоначальник в «Максе». Он указал, что пострадавших на заводе нет.

Сегодня утром Собянин заявил, что силы ПВО отразили массированную атаку вражеских дронов на Моску, уничтожив порядка 194 БПЛА. При этом он отметил, что нескольким беспилотникам «удалось достичь МНПЗ», добавив, что «принимаются меры к ликвидации последствий».

Ранее в столичном Комплексе городского хозяйства заявили, что все АЗС в Москве работают штатно, нефтепродукты поставляются в город в обычном режиме. Сообщение об этом было распространено в «связи с поступающими запросами», пояснили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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