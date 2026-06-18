Москву атаковали около 180 БПЛА: есть прилеты на НПЗ, поврежден рынок «Садовод»

Москва и Подмосковье ночью и утром в четверг подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В столице дроны ударили по НПЗ в Капотне. Также повреждения зафиксированы на территории торгового комплекса «Садовод». В аэропорту Шереметьево пассажиров эвакуировали в укрытия. В Московской области ранена женщина. Кроме того, повреждены многоквартирный и частные дома, торговый центр и фитнес-центр.

По данным мэра столицы Сергея Собянин, к настоящему моменту силы ПВО уничтожили на подлете к Москве около 180 беспилотников, военные продолжают отражать атаку БПЛА. «Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. Принимаются меры к ликвидации последствий», – написал градоначальник в «Максе». Также в результате падения обломков БПЛА незначительные повреждения получило одно из зданий на территории столичного ТЦ «Садовод», никто не пострадал, уточнил Собянин. Аэропорт Шереметьево оперативно эвакуировал пассажиров в укрытия, в том числе с бортов самолетов. В настоящее время сотрудники авиагавани возвращаются на рабочие места, пассажиров выводят из укрытий, сообщили в пресс-службе аэропорта. Там добавили, что из-за вводимых временных ограничений на обслуживание рейсов авиакомпании корректируют расписание полетов.

В настоящее время столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево, по данным Росавиации, возобновили работу в штатном режиме. В аэропорту Жуковский продолжают действовать ограничения на прием и отправку рейсов.

Добавим, что на юго-востоке столицы ограничили движение по МКАД от Новорязанского до Каширского шоссе в обоих направлениях и ряде улиц. В частности, полностью перекрыта улица Капотня от Верхних полей до МКАД, сообщили в пресс-службе столичной полиции. Также полностью перекрыта Чагинская улица. Кроме того, закрыта часть улицы Верхние поля и несколько других участков.

В Подмосковье при отражении воздушной атаки пострадала женщина в деревне Степаново в Электростали, сообщил губернатор Андрей Воробьев. «В Электростали в деревне Степаново обломки сбитого БПЛА повредили кровлю частного дома. Женщина получила незначительное ранение плеча, от госпитализации отказалась», – написал глава региона в «Максе». Также в Электростали в результате падения обломков загорелся автомобиль, возгорание локализовано, обошлось без пострадавших.

В Жуковском дрон ударил по многоквартирному дому на улице Гагарина. «Повреждены выход на пожарную лестницу между 23 и 24 этажами и две балконные плиты. По предварительной информации, пострадавших нет», – уточнил губернатор. Жители дома эвакуированы. В Чехове в деревне Масново-Жуково беспилотник попал в дачный дом на территории СНТ. В результате разрушены как само строение, как и хозпостройки. Никто не пострадал.

В Люберцах обломки упали в нескольких местах – повреждены здание фитнес-центра и объект в промзоне, пострадавших нет. Обломки БПЛА также попали на кровлю ТЦ «Белая Дача», произошло возгорание – информация о площади пожара и возможных пострадавших уточняется. В Павловском Посаде, в СНТ «Дружба» деревни Фатеево, в результате попадания БПЛА загорелись два дачных дома. На месте работают пожарные. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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