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ПВО за ночь сбила над Россией 555 беспилотников

Средства противоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 555 беспилотников самолетного типа над 18 российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ. В Ростовской области при налете БПЛА погиб один человек, еще двое пострадали. Также есть пострадавшая в Подмосковье.

По информации военного ведомства, вражеские дроны сбили в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской, Рязанской областях, Московском регионе, Крыму и над акваторией Азовского моря.

В Ростовской области за ночь ликвидировали около 60 БПЛАв городе Каменске-Шахтинском и пяти районах региона, уточнил губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, при атаке дронов в городе Гуково погиб один человек, еще два сотрудника грузовой станции вокзала пострадали и были госпитализированы. Кроме того, в Гуково был поврежден тепловоз, и вспыхнули два пожара на территории коммерческих объектов. На месте работают пожарные подразделения.

В небе над Брянской областью перехватили 113 украинских БПЛА, пострадавших и разрушений нет, уточнил региональный оперштаб.

В Воронежской области над двумя городскими округами и девятью районами поражены 35 БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев. Обошлось без пострадавших, однако в одном из муниципалитетов обломки дрона повредили остекление административного здания.

В Калужской, Тульской, Смоленской, Рязанской областях при отражении воздушной атаки также никто не пострадал, последствий на земле не зафиксировано.

В Москве несколько беспилотников попали в нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Также поврежден один из объектов на рынке «Садовод». В Подмосковье пострадала женщина, повреждены жилые дома, ТЦ и ряд других гражданских объектов. Атака на столичный регион продолжается. Согласно данным Росавиации, все аэропорты Москвы вновь приостановили работу с 9:05 мск.

В Ярославле из-за атаки БПЛА перекрыто движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой, сообщил губернатор Михаил Евраев. Он попросил воздержаться от поездок в данном направлении и его окрестностях, или выбирать маршрут, минуя этот участок

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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