В Подмосковье при атаке БПЛА пострадали 15 взрослых и двое детей

Число пострадавших в Подмосковье от массированной атаки украинских беспилотников увеличилось до 17 человек, среди них – двое детей. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев. Ранее он информировал о пострадавшей в Электростали.

«На 12:00 в результате атаки БПЛА в Московской области пострадали 17 человек, в том числе двое детей», – написал губернатор в «Максе».

В Раменском пострадали три человека: десятилетняя девочка и двое мужчин 22 и 35 лет. Все они госпитализированы. В Дзержинском и Солнечногорске – по одному пострадавшему мужчине. В Люберцах доставлены в больницу двое мужчин 20 и 33 лет. В Котельниках пострадали девять человек, в том числе трехлетний ребенок. Шестеро – 19-летний юноша, четверо мужчин и 58-летняя женщина, а также ребенок госпитализированы. Один человек от госпитализации отказался, еще одному 39-летнему мужчине помощь оказали амбулаторно.

Еще один 50-летний мужчина госпитализирован из ТЦ «Садовод» в Люберецкую больницу с осколочными ранениями брюшной стенки, добавил Воробьев. Он также отметил, что «продолжается тушение пожаров и ликвидация последствий атаки. Губернатор заверил, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь и находятся под постоянным наблюдением врачей. «Мы на связи с семьями и окажем всю необходимую поддержку каждому, кого затронула эта атака», – добавил он.

Тем временем прокуратура Московской области открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА. «Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре работает горячая линия: тел. +7-916-240-31-28», – сообщили в надзорном ведомстве.

Добавим, подмосковный главк МЧС сообщил о ликвидации возгорании в торговом центре «Мега Белая Дача», возникшего утром 18 июня после падения на кровлю ТЦ обломков беспилотника. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар на 25 «квадратах». В тушении огня были задействованы 20 человек и 6 единиц техники.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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