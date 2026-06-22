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ВСУ ударили дронами по центру космической связи в Подмосковье

Украинские вооруженные формирования массово атаковали беспилотниками центр космической связи «Дубна» в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу головной структуры центра предприятие «Космическая связь».

В результате налета БПЛА функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено, уточнили на предприятии, подчеркнув, что сотрудники не пострадали. Сейчас идет ликвидации последствий атаки.

Центр «Дубна» является крупнейшей станций космической связи в России, она обеспечивает работу спутниковых каналов связи и телерадиовещания.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что за прошедшие сутки силы ПВО отбили очередную массированную атаку украинских БПЛА. Только на подлете к столице, по его словам, было сбито 84 беспилотников. «Разрушений и пострадавших нет», – написал градоначальник в «Максе».

Добавим, все четыре столичных аэропорта возобновили работу в штатном режиме с 13:06 мск.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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