ЧП в Подмосковье: четыре учителя пострадали при взрыве на антитеррористических учениях

Четыре педагога пострадали в подмосковной школе из-за взрыва шумовой гранаты во время во время антитеррористических учений по антитеррористической защищенности. Об этом сообщает РЕН ТВ.

ЧП случилось в деревне Серково в Щелковском городском округе. Шумовую гранату в ходе учений бросили в окно учебного заведения, она упала на стол и взорвалась.

По данным СМИ, учителя получили травмы глаз и ссадины. Всех их доставили в больницу. Тренировку проводила администрация городского округа.

На месте инцидента работают экстренные службы. Выясняются все обстоятельства и причины происшествия.

Всероссийские антитеррористические учения проходят сегодня в школах по всей стране. Тренировки в образовательных учреждениям продлятся два дня. В ходе учений отрабатывали порядок действий при трех сценариях: попытка поджога, вооруженное нападение и атака БПЛА.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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