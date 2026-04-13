В Подмосковье выявили новый случай оспы обезьян после полового контакта

В Домодедовскую больницу госпитализировали еще одного пациента с подтвержденной оспой обезьян. Сейчас в медицинском учреждении лечатся два человека, их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу больницы.

«Еще один пациент госпитализирован, 38 лет. За пределы страны не выезжал», – рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что пациент заразился половым путем.

Ранее сообщалось, что в инфекционное отделение Домодедовской больницы госпитализированы двое пациентов: одного доставили с подозрением на оспу обезьян, второго – как контактное лицо. Позже диагноз подтвердился только у одного пациента, его состояние оценивалось как удовлетворительное.

Москва, Наталья Петрова

