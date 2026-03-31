В Подмосковье два человека попали в больницу с подозрением на оспу обезьян

В Московской области два человека госпитализированы с подозрением на оспу обезьян. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что у одного из пациентов подозрение на заражение инфекцией, второй – контактировавший с ним человек. Оба в данный момент находятся под наблюдением врачей.

«В ходе эпидемиологического расследования проводится работа по выявлению контактных лиц, обследованию. Произведен забор биоматериала для исследования. Выдано предписание на проведение дезинфекции», – говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что для диагностики оспы обезьян разработаны и зарегистрированы современные высокотехнологичные тест-системы, которые позволяют детектировать вирус в кратчайшие сроки.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube