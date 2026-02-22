Четверо детей и их бабушка погибли на пожаре в Подмосковье: возбуждено уголовное дело

В подмосковном Воскресенске возбуждено уголовное дело после гибели в результате пожара пяти человек, четверо из которых дети. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Вечером 21 февраля произошел пожар в частном доме в селе Константиново. В момент ЧП в доме находились пятеро детей с 62-летней бабушкой. Спастись удалось только 14-летнему подростку, который выпрыгнул из окна второго этажа. Младшие дети в возрасте от 3 до 6 лет и бабушка не смогли выбраться из огня и погибли.

По факту гибели пяти человек возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По предварительным данным, причиной пожара могла стать аварийная работа отопительного электрокотла. На месте трагедии работают следователи и криминалисты подмосковного управления СК РФ.

Воскресенская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара, а также расследование уголовного дела, возбужденного в связи с происшествием.

Москва, Наталья Петрова

