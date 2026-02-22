российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 22 февраля 2026, 09:52 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Четверо детей и их бабушка погибли на пожаре в Подмосковье: возбуждено уголовное дело

Фото: прокуратура Московской области

В подмосковном Воскресенске возбуждено уголовное дело после гибели в результате пожара пяти человек, четверо из которых дети. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Вечером 21 февраля произошел пожар в частном доме в селе Константиново. В момент ЧП в доме находились пятеро детей с 62-летней бабушкой. Спастись удалось только 14-летнему подростку, который выпрыгнул из окна второго этажа. Младшие дети в возрасте от 3 до 6 лет и бабушка не смогли выбраться из огня и погибли.

По факту гибели пяти человек возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По предварительным данным, причиной пожара могла стать аварийная работа отопительного электрокотла. На месте трагедии работают следователи и криминалисты подмосковного управления СК РФ.

Воскресенская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара, а также расследование уголовного дела, возбужденного в связи с происшествием.

Москва, Наталья Петрова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Подмосковье

ФСБ предотвратила диверсию на энергообъекте Подмосковья по заданию Киева / Пациента с подозрением на оспу обезьян госпитализировали в Подмосковье / В Подмосковье ребенок на ледянке скатился с горки под колеса авто и погиб / Мэр Звездного городка стал фигурантом дела о крупной взятке / Ученик зарезал ребенка в подмосковной школе и ранил охранника / В Подмосковье сосед убил женщину и ее 6-летнего сына из-за шума / ФСБ сорвала готовившийся спецслужбами Украины теракт на газопроводе / В Подмосковье годовалый ребенок выпал из машины на ходу и погиб

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Подмосковье,