В Подмосковье годовалый ребенок выпал из машины на ходу и погиб

В Подмосковье годовалая девочка погибла, выпав из движущегося автомобиля на дорогу. Ребенку удалось открыл дверь, пока мать отвлеклась на обгон. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Инцидент произошел в подмосковном Пушкине. Девочка, предположительно, непристегнутая, смогла открыть дверь, после чего выпала на трассу в момент, когда ее мать совершала обгон. Женщина остановилась через несколько секунд и попыталась реанимировать дочь, но безуспешно.

Прибывшим на место врачам также не удалось спасти ребенка. Девочка скончалась от несовместимых с жизнью травм.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube