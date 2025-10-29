Из России выдворят почти 100 нелегалов после рейда на складе в Подмосковье

Из России выдворят 96 иностранцев, работавших на складе в Подмосковье. Об этом сообщает региональный полицейский главк.

Гастарбайтеров привлекли к ответственности с последующим выдворением из страны за нарушение режима пребывания и незаконную трудовую деятельность. В отношении них составлено 142 административных протокола.

Сотрудники полиции в ходе «оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление и пресечение незаконной миграции», проверили складской комплекс в деревне Коледино неподалеку от Подольска.

«По итогам рейда к административной ответственности привлечены 96 трудовых мигрантов из стран Азии, Латинской Америки и Северной Африки. В отношении них составлены 46 протоколов за нарушение режима пребывания (проживания) в РФ по ст. 18.8 КоАП РФ и 96 – за незаконное осуществление трудовой деятельности по ст. 18.10 КоАП РФ», – сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Также на каждого нарушителя наложен административный штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим принудительным выдворением за пределы России.

Кроме того, к административной ответственности будет привлечен работодатель, который незаконно использовал труд иностранцев.

