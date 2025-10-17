Военные прокомментировали стрельбу в подмосковной части с жертвами

В пресс-службе Московского военного округа заявили, что трагический инцидент со стрельбой в воинской части в Подмосковье произошел из-за нарушения правил обращения с оружием.

ЧП произошло ночью 17 октября. Военнослужащий, находясь на наблюдательном посту, нарушил правила обращения с оружием и смертельно ранил контрактника, после чего совершил суицид, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Московского ВО.

На месте происшествия работает комиссия главного командования ВКС России. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Ранее сегодня сообщалось, что солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам в воинской части в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Отмечалось, что погибли два человека, еще пятеро пострадали.

