Школьник по указанию неизвестных пытался поджечь кинотеатр в Москве

В Москве 16-летний подросток попытался устроить пожар в кинотеатре в ТРЦ «Авиапарк» на севере столицы. Инцидент произошел вечером 13 ноября. Пострадавших нет. Юного поджигателя задержали. По информации столичной прокуратуры, школьник действовал по телефонным указаниям неизвестных.

Во время сеанса подросток разлил горючую жидкость и поджег ее, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. «Никто не пострадал. Повреждено несколько кресел. Возгорание оперативно ликвидировано», – написала она в своем телеграм-канале. Правоохранители доставили 16-летнего злоумышленника в отдел полиции по Хорошевскому району. Мотивы его поступка устанавливаются, добавила Волк.

В столичной прокуратуре в свою очередь сообщили, что подросток следовал телефонным указаниям неизвестных: пронес в кинотеатр канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Савеловская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ЧП.

По данным телеграм-канала SHOT, происшествие случилось во время вечернего сеанса фильма «Голосовой помощник» в зале №12. Подростка задержали охранники и передали прибывшим полицейским, зрители эвакуировались из залов самостоятельно. Очевидцы рассказали, что сигнала тревоги не было, о случившемся они узнали, когда неожиданно во время просмотра погасли экраны, и зрители пошли в коридор, чтобы узнать что произошло.

Меж тем, как сообщил телеграм-каналу Baza отец подростка, устроившего поджог, на сына могли повлиять угрозами через игры на телефоне. 13 ноября родители сообщили в полицию о его пропаже, подросток долго не выходил на связь. Со слов родителей, утром он ушел в школу, однако вернулся домой в обед и жаловался на боли в животе, позже сын снова вышел из дома.

Отец подростка охарактеризовал его «спокойным ребенком», который хорошо учится. По его словам, сын много времени проводил в телефоне – в основном общался со школьными друзьями в Telegram.

Мужчина отметил, что сын сам канистру «взять бы не додумался». Никаких признаков того, что сын стал отдаляться, до вчерашнего дня родители не замечали. По информации Baza, горючую жидкость подросток купил на АЗС возле торгового центра.

