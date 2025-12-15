В Петербурге девятиклассник напал с ножом на учительницу и пытался совершить суицид

В одной из школ Санкт-Петербурга ученик ударил ножом учительницу, сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Подробности не приводятся. Отмечается лишь, что дети не пострадали.

По данным местных пабликов, инцидент произошел в школе №191 в Красногвардейском районе. На месте работают экстренные службы. Как пишет телеграм- канал «78 Новости», 15-летний подросток напал на 29-летнюю учительницу математики. Его мать работает преподавателем истории в той же школе. По информации тг-канал «Mash на Мойке», девятиклассник ранил педагога, после чего пытался покончить с собой. Женщину и подростка госпитализировали.

Отмечается, что мать подростка недавно записала его на дополнительные занятия по математике. Школьник по договоренности с преподавателем пришел сегодня к 7:10 исправлять контрольную работу. Подросток ударил учительницу ножом, когда та отвернулась. У педагога резаные раны спины.

После нападения в школу приехали правоохранители, всех детей отвели в спортзал, где они просидели один урок, уточняет Mash. Сейчас школьники вернулись в классы. В самой школе заявили, что занятия продолжаются, отметив, что дети и учителя находятся в безопасности.

Петербургский полицейский главк позднее подтвердил информацию о нападении школьника на педагога в одной из школ города. Полиция Красногвардейского района проводит проверку обстоятельств нападения в школе.

«Сегодня в 7:09 в полицию Красногвардейского района поступила информация о том, что в одну из школ пришел несовершеннолетний с ножом и ранил 29-летнюю учительницу. Причиной инцидента, по предварительным данным, послужило выставление плохой оценки. Пострадавшая госпитализирована. Позднее напавший 9-классник предпринял попытку суицида, которую предотвратили сотрудники полиции», – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

«На месте происшествия работают полицейские, а так же следственные органы. Устанавливаются обстоятельства происшествия и точное количество пострадавших», – отметили в ведомстве.

Обновлено. По факту нападения на педагога возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. По данным следствия, подросток не менее трех раз ударил ножом учительницу. «Следователем проводится осмотр места происшествия, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших совершению преступления», – говорится в сообщении.

Прокуратура Красногвардейского района Санкт-Петербурга, в свою очередь, проверит, как была организована работа охранников в школе. «В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям должностных лиц на предмет соблюдения требований законодательства об образовании, а также об охранной деятельности», – сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

