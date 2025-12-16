Митрополит Евгений – о трагедии в Одинцовской школе: «Не заметили зло»

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заявил, что для предотвращения трагедий, подобных той, что произошла сегодня в подмосковном Одинцово, система образования должна серьезно измениться.

«Произошедшее сегодня – это настоящая трагедия. Трагедия образования, которое ни в коем случае не должно ограничиваться механической передачей знаний. Трагедия конкретных людей, которые упустили, не заметили зло, пустившее корни в сердце подростка.

Школу недаром называют «храмом знаний». В храме должно быть безопасно. И для этого всем педагогам, а не только охранникам, нужно быть бдительными. Распознать угрозу, размягчить ожесточенное сердце, уметь вычислить первые «звоночки», когда ученик встает на скользкий деструктивный путь.

Все это невозможно, если школа не сблизится с семьей и останется бездушной фабрикой по напичкиванию ребенка знаниями. Школа должна стать для ученика вторым домом, где его понимают, любят и заботятся о нем. Куда уместно прийти с цветами и немыслимо – с оружием», – написал владыка Евгений в телегам-канале.

Ранее митрополит Евгений заявил, что права школьных учителей должны быть расширены, а учеников старше 14 лет, которые проявляют агрессию в адрес педагогов, следует судить по уголовной статье.

Как уже писал «Новый День», десятилетний школьник погиб сегодня в результате нападения подростка с ножом в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа. Сигнал о происшествии поступил в полицию в 09:00. Ученик школы ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а затем ранил десятилетнего школьника, тот скончался. Нападавший задержан.

Екатеринбург, Елена Владимирова

