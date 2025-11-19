Митрополит Евгений: школьники должны нести ответственность за агрессию в адрес учителей

Права учителей должны быть расширены, а учеников, которые проявляют агрессию в адрес педагогов, следует судить по уголовной статье. Такое предложение высказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений после выступления на образовательной секции XXVII Всемирного Русского Народного Собора по теме авторитета современного учителя.

Свои предложения Владыка Евгений кратко изложил в своем телеграм-канале. Среди них такие:

«1. Наделить учителя статусом, соответствующим статусу представителя власти, обладающего особыми полномочиями и защитой.

2. Помимо Кодекса профессиональной этики учителя, должен существовать и строго соблюдаться Кодекс этики учеников и их родителей.

3. Матерная брань или агрессия ученика в сторону учителя должны технически законно фиксироваться и квалифицироваться в соответствии со статьей 213 УК «Хулиганство», благо что сегодня для этого есть все правовые и технические возможности.

4. Руководство школы должно безоговорочно стоять на защите своих учителей, принимать оперативные и действенные меры в случае конфликтных ситуаций, а не оставлять педагога один на один с проблемой».

Конфликты между учениками и учителями не редкость. 13 марта в Екатеринбурге подросток ругался матом и обращался к учителю на «ты». Учитель швырнул в него ручку, а потом выкрутил ученику руку и силой поволок к директору. В сентябре педагога осудили по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением». Учитель был наказан исправительными работами на 1,5 года с удержанием 10% дохода в пользу государства. 12 ноября в Москве ученик 10 класса напал на учительницу, в результате чего женщину госпитализировали. На прошлой неделе в Челябинской области восьмиклассница воткнула учительнице в шею маникюрные ножницы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

