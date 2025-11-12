российское информационное агентство 18+

Среда, 12 ноября 2025, 14:56 мск

В московской школе старшеклассник избил учительницу до больницы

В одной из школ Москвы ученик 10 класса напал на учительницу, в результате чего женщину госпитализировали. Об этом сообщил столичный департамент образования.

По данным ведомства, во время перемены старшеклассник дождался, когда педагог выйдет из класса, и без спроса забрал со стола стопку тетрадей и убрал к себе в портфель. После возвращения в кабинет учительница заметила пропажу и потребовала вернуть тетради. В ответ подросток начал бить женщину по голове. «Учитель госпитализирован», – сообщили в департаменте образования.

К расследованию инцидента привлечены правоохранительные органы. Школа проводит внутреннее расследование. «По итогам проверки напавший будет наказан по всей строгости закона. Также будет рассмотрен вопрос об исключении ученика», – говорится в сообщении.

В какой именно школе произошло ЧП, в ведомстве не раскрывают.

Москва, Наталья Петрова

