В Челябинской области школьница воткнула в шею учительницы ножницы

В одной из карталинских школ ученица во время занятий набросилась на педагога с ножницами.
Как сообщили РИА «Новый День» в межмуниципальном отделе МВД «Карталинский», инцидент произошел в минувшую пятницу в одной из школ Карталинского района.
Во время урока в восьмом классе учительница заявила, что подросток не готова к занятиям. В ответ школьница упрекнула педагога в излишней придирчивости и бросилась вон из класса. Но учительница покинуть его не позволила.
Тогда девочка достала лезвие от маникюрных ножниц и воткнула его педагогу в шею.
К счастью, рана оказалась неглубокой.
Полиция начала проверку по факту произошедшего.
