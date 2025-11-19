В Челябинской области школьница воткнула в шею учительницы ножницы

В одной из карталинских школ ученица во время занятий набросилась на педагога с ножницами.

Как сообщили РИА «Новый День» в межмуниципальном отделе МВД «Карталинский», инцидент произошел в минувшую пятницу в одной из школ Карталинского района.

Во время урока в восьмом классе учительница заявила, что подросток не готова к занятиям. В ответ школьница упрекнула педагога в излишней придирчивости и бросилась вон из класса. Но учительница покинуть его не позволила.

Тогда девочка достала лезвие от маникюрных ножниц и воткнула его педагогу в шею.

К счастью, рана оказалась неглубокой.

Полиция начала проверку по факту произошедшего.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube