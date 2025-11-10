Суд не стал менять наказание екатеринбургскому учителю, применившему силу к ученику

Академический районный суд Екатеринбурга рассмотрел апелляцию защиты учителя физики Сергея Перминова, осужденного за жесткое обращение с учеником.

Конфликт между 26-летним педагогом и восьмиклассником произошел 13 марта на уроке в школе № 123. Подросток ругался матом и обращался к учителю на «ты». Перминов швырнул в него ручку, а потом выкрутил ученику руку и силой поволок к директору. После стычки у подростка остались ссадины, которые не повлекли вреда здоровью, но ученик испытал физическую боль.

В сентябре Перминова осудили по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением». Учитель был наказан исправительными работами на 1,5 года с удержанием 10% дохода в пользу государства, также мужчине запрещено заниматься педагогической деятельностью на 2 года. Кроме того, суд взыскал с Перминова компенсацию морального вреда в размере 120 тысяч рублей. Эту сумму осужденный уже выплатил.

В защиту учителя-физика выступали омбудсмен Татьяна Мерзлякова и общественники. Приговор был обжалован обеими сторонами. Адвокаты Перминова просили отменить судебный акт и вернуть уголовное дело прокурору. Гособвинитель был не согласен с размером компенсации (судом сумма была снижена). Однако апелляционная инстанция, рассмотрев материалы дела, оставила наказание без изменений.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

