В Петербурге за крупную взятку задержали начальника представительства Минобороны

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге начальника 178-го военного представительства Минобороны России капитана второго ранга Владимира Никитина по делу о получении особо крупной взятки. Об этом сообщила пресс-службе регионального управления ФСБ России.

По данным спецслужбы, Никитин причастен к получению взятки в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за беспрепятственное подписание документов по приемке электронной компонентной базы, используемой при выполнении гособоронзаказа. Сумма полученного вознаграждения не раскрывается.

Возбуждено уголовное дело. Никитин задержан и заключен под стражу.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

