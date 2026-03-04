Главу управления вагонного хозяйства РЖД задержали за взятки

Следственный комитет возбудил уголовное дело за получение взятки в отношении начальника управления вагонного хозяйства структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По данным следствия, в период времени с ноября 2023 года по сентябрь 2025 года начальник управления вагонного хозяйства, находясь на территории города Москвы, получил взятку через посредника в сумме свыше 12 млн рублей за совершение действий в пользу коммерческой организации – заключение договоров подряда на ремонт грузовых вагонов и их запасных частей, а также последующую беспрепятственную приемку выполненных работ», – говорится в сообщении.

Отмечается, что преступную схему раскрыли столичные следователи совместно с оперативными сотрудниками ФСБ России.

Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Кроме того, уголовное дело возбуждено в отношении посредника во взяточничестве.

«В рамках расследования проведены обыски по местам жительства и работы фигурантов, где изъяты предметы и документы, указывающие на их причастность к совершенному преступлению. Расследование уголовного дела продолжается», – добавили в СКР.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

