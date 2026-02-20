российское информационное агентство 18+

Пятница, 20 февраля 2026, 17:53 мск

В Курске вынесен приговор по делу о хищениях при строительстве укреплений

Ленинский райсуд Курска вынес приговор экс-гендиректору Корпорации развития Курской области Владимиру Лукину и его заместителям по громкому уголовному делу о хищениях при строительстве фортификаций.

Лукин отправится в колонию на 9 лет. его заместители Дмитрий Спиридонов, и Игорь Грабин – на срок от 7 до 8 лет, а руководитель подрядной организации Андрей Воловиков, который был с ними в сговоре, приговорили к лишению свободы на 8,5 лет. В пользу КРКО с бывшего руководства Корпорации взыскано 152,8 млн рублей.

По версии следствия, не позднее 28 июля 2023 года Лукин совместно со своими заместителями Грабиным и Спиридоновым обеспечили заключение с возглавляемым Воловиковым ООО «КТК СЕРВИС» договора подряда на возведение взводных опорных пунктов на территории Курской области. При этом реальной хозяйственной деятельности это предприятие не вело, создавалась лишь видимость надлежаще выполняемых работ.

Комментируя решение суда, губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что «это вдвойне циничное преступление, потому что Лукин со своими подельниками и покровителями не просто воровали средства из бюджета». «Они подрывали обороноспособность и безопасность страны», – подчеркнул он.

Курск, Анастасия Смирнова

