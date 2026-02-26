российское информационное агентство 18+

Четверг, 26 февраля 2026, 17:42 мск

Начальника налоговой на Кубани заподозрили в афере с землей на 120 миллионов

На Кубани правоохранители пришли с обысками к начальнику ИФНС России №3 в Краснодаре Арсена Саркисяна. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Начальника налоговой инспекции подозревают в причастности к незаконному выбытию из муниципальной собственности земельного участка сельскохозяйственного назначения в городе Крымске. Рыночная стоимость этой земли превышает 120 миллионов рублей.

По словам собеседника агентства, речь идет о незаконном выводе участка под строительство.

По данным ТАСС, руководитель налоговой инспекции может быть связан с делом бывшего руководителя Крымского района Леся. «Выступал в качестве посредника между главой администрации Крымского района Лесем и другими лицами», – рассказал источник агентства.

Официальных комментариев по поводу обысков у налоговика пока не поступало.

Напомним, Сергея Леся задержали в октябре 2025 года при попытке скрыться от следствия, в его машине нашли 100 млн рублей и около 10 кг золота в слитках. Чиновнику предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, Лесь незаконно распоряжался участками муниципальной земли, передавая ее заинтересованным лицам по заниженной цене.

После возбуждения уголовного дела глава Крымского района ушел в отставку. 12 декабря Геленджикский городской суд удовлетворил иск прокуратуры к Лесю, его родственникам и знакомым об обращении имущества в доход государства из-за нарушений антикоррупционных ограничений.

В конце декабря по подозрению в причастности к махинациям с земельным участком в пользу Леся был задержан глава города Крымска Краснодарского края Янис Будагов. Первомайский районный суд Краснодара арестовал Будагова по обвинению в превышении должностных полномочий.

Краснодар, Наталья Петрова

