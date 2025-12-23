российское информационное агентство 18+

Вторник, 23 декабря 2025, 12:37 мск

Мэр Крымска задержан по подозрению в махинациях с землей

Главу города Крымска Краснодарского края Яниса Будагова задержали по подозрению в причастности к махинациям с землей в пользу экс-руководителя Крымского района Сергея Леся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

По предварительной информации правоохранителей, при участии мэра Крымска в собственность подконтрольных Лесю лиц был выведен земельный участок стоимостью 120 млн рублей.

В среду, 24 декабря, Октябрьский районный суд Краснодара рассмотрит ходатайство следствия об избрании в отношении Будагова меры пресечения.

Сергея Леся задержали в октябре этого года при попытке скрыться от следствия, в его машине нашли 100 млн рублей и около 10 кг золота в слитках, напоминает «Коммерсантъ». Чиновнику предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, Лесь незаконно распоряжался участками муниципальной земли, передавая ее заинтересованным лицам по заниженной цене.

После возбуждения уголовного дела глава Крымского района ушел в отставку.

12 декабря Геленджикский городской суд удовлетворил иск прокуратуры к Лесю, его родственникам и знакомым об обращении имущества в доход государства из-за нарушений антикоррупционных ограничений.

Краснодар, Наталья Петрова

