НАБУ заподозрило в коррупции высших чиновников погранслужбы Украины

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревают высших чиновников погранслужбы Украины во взяточничестве. Фигуранты участвовали в схеме по контрабанде табачных изделий в Европу.

«НАБУ и САП разоблачили бывшего топ-чиновника и действующего чиновника государственной пограничной службы Украины на систематическом получении неправомерной выгоды за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы. Среди подозреваемых: бывший председатель госпогранслужбы, генерал; начальник отдела пункта пропуска госпогранслужбы; бывшее служебное лицо госпогранслужбы», – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале НАБУ.

Деятельность по незаконному ввозу сигарет в ЕС была организована в 2023 году. В течение года, как утверждается, пограничники получили не менее 204 тысяч евро за беспрепятственный проезд 68 автомобилей.

По данным НАБУ, в преступной схеме использовали транспортные средства, зарегистрированные на территории Чехии и Австрии, на которые устанавливали специальные номерные знаки, похожие на дипломатические. Пассажирами таких автомобилей становились владельцы дипломатических паспортов – члены семей украинских дипломатов в Европе. Это позволяло избежать осмотра автомобилей пограничными и таможенными органов государств ЕС.

«Топ-чиновники госпогранслужбы ранее проходили службу вместе с дипломатами, родственники которых впоследствии стали участниками этой схемы», – добавили в НАБУ.

Киев, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube