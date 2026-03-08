российское информационное агентство 18+

Воскресенье, 8 марта 2026, 20:06 мск

В Запорожской области дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль: двое погибших, ранен ребенок

В городе Пологи в Запорожской области украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль, в результате чего погибла супружеская пара, их ребенок получил ранения. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

«В результате прямого попадания снаряда погибла супружеская пара, находившаяся в машине. В момент атаки в автомобиле также были их малолетние дети. Шестилетний мальчик получил ранения. Ребенок доставлен в медицинское учреждение, медики борются за его жизнь. Двухлетний мальчик по счастливой случайности не пострадал», – уточнил губернатор.

На месте ЧП работают оперативные и следственные службы.

«Семье будет оказана вся возможная помощь и поддержка», – добавил Балицкий.

Мелитополь, Анастасия Смирнова

