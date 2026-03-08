российское информационное агентство 18+

Воскресенье, 8 марта 2026, 12:40 мск

Ночью над Россией сбили 72 беспилотника: основной удар ВСУ пришелся на Крым и Астраханскую область

Сегодня ночью силы противовоздушной обороны уничтожили над регионами РФ 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, основной удар пришелся на Астраханскую область и Крым, над которыми было сбито по 20 БПЛА.

Еще 14 беспилотников нейтрализовано над Ростовской область, восемь – над Белгородской областью, четыре – над Краснодарским краем, три – над Курской областью, два – над Волгоградской областью и один над акваторией Азовского моря.

В Армавире из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на нефтебазе. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров. В тушении огня участвовали 120 человек и 38 единиц техники, в том числе специалисты МЧС России.

Москва, Анастасия Смирнова

